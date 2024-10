LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo i rumors dei giorni scorsi ecco la conferma ufficiale: il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha ridotto da 4 anni a 18 mesi la squalifica per doping inflitta al centrocampista della Juventus, Paul Pogba.

Il giocatore era stato sanzionato lo scorso 28 febbraio dal Tribunale nazionale antidoping per la positività al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita vinta in trasferta dalla Juventus contro l’Udinese il 20 agosto 2023, in occasione della prima giornata di campionato. La squalifica di 4 anni – retrodatata all’11 settembre 2023, quando era scattata la sospensione provvisoria, e accompagnata da una multa di 5 mila euro – è stata ora ridotta a 18 mesi (cancellata l’ammenda), per cui Pogba potrebbe tornare in campo dal prossimo 11 marzo, alla soglia del suo 32esimo compleanno. Il Tas, in attesa delle motivazioni complete, ha di fatto preso atto che la positività di Pogba nasce dall’assunzione non intenzionale di un integratore che gli era stato prescritto da un medico in Florida che aveva curato diversi atleti di alto livello. Dall’altro lato, però, il calciatore non è stato ritenuto del tutto esente da colpe e che, “in quanto professionista, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione”. Resta il fatto che per Pogba l’incubo sta per finire e presto potrà tornare a giocare. Resta da capire con quale maglia visto che nella Juventus attuale non sembra esserci più spazio per lui e le parti potrebbero presto ad arrivare a un accordo per la risoluzione anticipata del contratto.

