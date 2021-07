Armao: “Ue accolga di più le istanze provenienti dai territori”

Il Comitato europeo delle Regioni "è cruciale per collegare le politiche europee ai territori in quanto consente di avere un governo multilivello che è la chiave di volta per un sistema complesso come quello europeo". Lo ha detto Gaetano Armao, membro del Comitato Ue delle Regioni e vicepresidente della Regione Siciliana a Bruxelles. alp/mgg/gtr