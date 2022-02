PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Milano-Cortina? Devono cambiare tante cose, se le cose non cambiano mi vedrete in un’altra veste”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, oro olimpico nei 500 donne, a Casa Italia a Pechino all’indomani della sua vittoria. “Adesso stiamo concentrati sul momento, sul futuro ne riparleremo più avanti” ha poi aggiunto la valtellinese. “Tutti hanno la loro opinione, io ho la mia. Rimango convinta della scelta di volere Anthony come allenatore, ieri sera è stato dimostrato che la scelta è stata la migliore” ha aggiunto, parlando della scelta di volere il marito Anthony Lo Bello come allenatore.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com