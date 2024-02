ROMA (ITALPRESS) – Si fermano a un passo dal gradino più alto del podio dell’Italian Junior gli azzurrini Marco Danti e Simone Piccinin, sconfitti dal duo thailandese che così contribuisce alla tripletta con la nazione asiatica che ha lasciato il segno in tutte tre le finali di doppio. Danti e Piccinin, che hanno conquistato l’argento, dopo un primo set più sofferto sono scesi in campo con un altro piglio e nel secondo parziale, anche in vantaggio di tre lunghezze hanno dato filo da torcere agli avversari Sittisak Nadee e Chayapat Piboon che hanno vinto ai vantaggi (21-10; 24-22) e con un punto thriller nel finale che ha visto il nastro protagonista. Nel doppio misto il derby thailandese ha visto la vittoria di Pannawat Jamtubtim e Naphachanok Utsanon che hanno sconfitto in due set (21-15; 21-13) i connazionali Attawut Sreepeaw e Sabrina Sophita Wedler. Nel doppio femminile vittoria per Naphachanok e Sabrina Sophita Wedler che hanno trionfato in due set (21-7; 21-10) sulle svizzere Gaelle Fux e Anic Metzger. Asiatici anche i titoli nei singolari con l’indiana Raksha Kandasamy che ha superato la connazionale Ananya Agrawal (21-14; 21-12) e l’emiratino Bharath Latheesh che ha avuto la meglio in tre lottati set (21-12; 19-21; 23-21) l’olandese Adith Kathikeyan Priya.

