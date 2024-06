ROMA (ITALPRESS) – I gol di Julian Alvarez e Lautaro Martinez

hanno regalato all’Argentina la prima vittoria in Copa America

contro il Canada. Nella sfida inaugurale, giocata nella notte

italiana davanti a 70.000 spettatori della Mercedes-Benz Stadium

di Atlanta, i detentori del titolo e campioni del mondo hanno

vinto facilmente, 2-0. La prossima sfida per l’Albiceleste è in

programma nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno alle

3.00.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]