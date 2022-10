MILANO (ITALPRESS) – L’ARERA ha pubblicato il Monitoraggio retail 2021, il rapporto che sintetizza l’andamento dei mercati della vendita di energia elettrica e gas naturale di famiglie e pmi.

L’analisi fotografa la situazione complessiva allo scorso anno della vendita da diversi punti di vista: qualità commerciale e della fatturazione, morosità e pagamenti, offerte, prezzi e dinamiche concorrenziali.

Rispetto alle prime edizioni, molti dati riferiti ai punti serviti e ai cambi fornitore dei clienti, in precedenza trasmessi dagli operatori, sono estratti direttamente dal Sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente Unico. Pertanto, molte informazioni presenti nel monitoraggio 2021 (che quindi non registra la particolare situazione dei mercati del 2022) sono state già pubblicate e aggiornate in modo dinamico e con maggiore frequenza all’interno della pagina web dedicata presente sul sito ARERA https://www.arera.it/it/dati/monitoraggio_retail.htm-. Il Monitoraggio retail consolidato e riassuntivo viene invece pubblicato una volta l’anno. Sul sito inoltre sono disponibili grafici e infografiche in formato interattivo e open data, aggiornati anche a date più recenti e con un dettaglio più granulare di quanto qui pubblicato.

