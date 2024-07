PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il sogno di una (difficile) medaglia è sfumato nel caldissimo pomeriggio di Parigi, nello splendido scenario dell’Esplanade des Invalides. Dopo aver eliminato col brivido il Kazakistan negli ottavi di finale, l’Italia ha visto interrompersi il suo percorso nei quarti, perdendo 6-2 contro la Francia. Un match, quello che ha visto gli azzurri uscire sconfitti, che ha ricalcato nei fatti la sfida mattutina. Un ottimo primo set, che aveva fatto ben sperare, a cui sono seguite però delle prestazioni in calando nel secondo e nel terzo parziale. Il momento decisivo della sfida è arrivato quando Mauro Nespoli ha trovato un sette, poi bissato da un suo compagno, mentre la Francia ha rasentato la perfezione a suon di dieci. Una volta che l’Italia aveva perso il secondo e il terzo set, il match era definitivamente indirizzato anche per un fattore ambientale: il caldissimo pubblico ha caricato Valladont e compagni che, col punteggio di 55-54 nell’ultimo parziale, hanno chiuso definitivamente i giochi. La Francia ha poi conquistato l’argento alle spalle dell’imbattibile Corea del Sud, mentre l’Italia è rimasta a leccarsi le ferite. Molto amareggiato Mauro Nespoli, che ha commentato così il ko nel post-gara: “Siamo molto arrabbiati, credevamo che si potesse fare di più di quello che abbiamo effettivamente fatto. Dobbiamo ancora capire che cosa è successo, perchè questo match è stato la fotocopia di quello di stamattina: siamo partiti in vantaggio, poi abbiamo faticato e questa volta abbiamo perso. Lo stadio non era dalla nostra parte, ma non deve essere una scusa. Potevamo e dovevamo fare meglio”. Gli fa eco Federico Musolesi che, nella mixed zone, mostra grande delusione: “Dopo gli errori nel secondo e nel terzo set ci siamo disuniti, e non deve succedere. Nell’ultima volèe eravamo tornati sul pezzo, ma loro non hanno sbagliato nulla. L’avversario fa tanto nello sviluppo della sfida, basta vedere i tanti errori della Francia femminile ieri e dell’India oggi, ma dovevamo fare di più in ogni ambito. Questa sconfitta è molto amara”. Ora è il momento di resettare e ripartire. Mercoledì, infatti, inizierà il percorso nel tiro con l’arco individuale per gli azzurri. Nespoli sfiderà il bengalese Islam, Paoli affronterà il bhutanese Dorji e Musolesi chiuderà la serata contro lo sloveno Rvanikar. Nel mezzo, la sfida al femminile tra Chiara Rebagliati (unica azzurra) e la malese Zairi. C’è un argento da difendere, per l’Italia, e se possibile da riconquistare.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

