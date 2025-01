MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – La città di Marrakech accoglie per la sesta volta la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Africana 1-54, evento di riferimento per il panorama artistico del continente. L’inaugurazione si è svolta giovedì 30 gennaio a La Mamounia, attirando artisti, collezionisti e appassionati da tutto il mondo.

Quest’anno la fiera ospita 30 gallerie provenienti da 14 paesi, con una significativa presenza di nuove scene artistiche da Costa d’Avorio, Giappone e Kuwait. La fondatrice e direttrice dell’evento, Touria El Glaoui, ha espresso entusiasmo per questa espansione: “Siamo lieti di accogliere nuovi partecipanti, tutti impegnati nella promozione di artisti africani e della diaspora”.

Anche il Marocco gioca un ruolo chiave, con una forte rappresentanza di gallerie provenienti da Casablanca, Rabat e Tangeri. Secondo El Glaoui, il paese offre un mercato artistico dinamico che merita di essere valorizzato su scala internazionale.

Oltre alle esposizioni, 1-54 Marrakech propone un programma di conferenze, performance e progetti speciali in collaborazione con istituzioni internazionali. Tra i momenti salienti, una tavola rotonda sui giovani talenti africani, una performance immersiva che unisce arti visive e musica, e un progetto con la Fondazione Kalhath dedicato al ricamo come forma di riflessione sociale.

Grazie alla qualità della sua selezione artistica e al crescente interesse dei collezionisti, 1-54 Marrakech si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario artistico internazionale. Come afferma Touria El Glaoui: “Questa fiera offre un’opportunità unica per scoprire l’arte africana senza lasciare Marrakech”.

Tra innovazione, talento e incontri, la Fiera 1-54 continua a rafforzare il suo ruolo nella valorizzazione dell’arte contemporanea africana, proiettandola verso nuovi scenari globali.

– Foto Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Africana 1-54 –

(ITALPRESS).