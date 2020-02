La legge olimpica diventa realtà. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge relativo alle disposizioni per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 e delle Atp Finals che si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025.

“Bene l’approvazione della ‘Legge Olimpica’. Abbiamo compiuto un altro passo avanti, ora dovremmo cercare, in sede di approvazione parlamentare, di fare qualche aggiunta per riuscire, nel rispetto delle norme, a rendere le procedure più snelle in modo da non rallentare l’operatività”, è il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Per quanto riguarda il tema economico finanziario – ha sottolineato – non sono preoccupato. L’amministratore delegato ha già iniziato a prendere contatti con possibili sponsor. Sono invece preoccupato per le opere da realizzare, dobbiamo far presto, non si può perdere tempo. Occorre muoversi rapidamente per non arrivare alla scadenza con il fiatone”.

(ITALPRESS).