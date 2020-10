Quattro modelli come previsto, e arriva il 5G. Che Tim Cook presenta come “breakthrough innovation”. Ecco i nuovi iPhone 12, pronti a partire in Usa (grazie a Verizon) a una velocità di 200 mbps che un giorno diventerà 4 Gbps. Per il resto nuovo design (con ritorno un pò all’antico) e tanti miglioramenti. Ma nessun particolare che possa far pensare a una rivoluzione.

Tim Cook ha presentato nei giorni scorsi anche Home Pod versione Mini, uno smart speaker molto elegante con grandi prestazioni acustiche. In Usa costa 99 dollari.

LE VERSIONI 12 E 12 MINI

Il primo modello a uscire è dalla presentazione Apple è l’iPhone 12, con un nuovo aspetto tipo iPad Pro. Si punta sulle cinque colorazioni (bianco, nero, rosso, blu e verde, per semplificare) e sul fatto che è più sottile e più leggero di iPhone 11. Lo schermo è un Oled con contrasto 2.000.000:1, con il doppio di pixel della versione precedente. Che supporta Hdr e Dolby Vision.

Forse la novità più attesa, oltre al 5G, è la presenza di un materiale chiamato Ceramic Shield che si integra con il display e garantisce una minore possibilità di rottura del vetro di 4 volte. Il nuovo chip è l’A14 Bionic, promette una velocità del 50% rispetto ai processori esistenti.

Con aumento relativo alle prestazioni di Neural Engine e quindi di Machine Learning. Questo vuol dire un’attenzione speciale al gaming, che con il 5G raggiungerà prestazioni assolute.-

La due fotocamere realizzano immagini ultrawide con un sistema di lenti che migliorano del 27% le prestazioni in condizioni di luce scarsa. C’è poi una serie di funzioni computazionali che migliorano sensibilmente gli scatti. Presente anche il Night Mode, in versione Time-lapse nei video. Migliorato anche il wireless charging con l’introduzione di accessori MagSafe (quello degli attacchi dei Mac di ultima generazione) anche su iPhone. Il cavo Usb-C to Lighning sarà incluso nella confezione.

La differenza tra 12 e 12 Mini è la dimensione, che passa da 6.1 a 5.4 pollici. Che fa esultare Apple nel presentare “il più piccolo 5G al mondo”.

iPhone 12 e iPhone 12 mini saranno disponibili nei modelli da 64, 128 e 256Gb a partire da 939 e da 839 euro rispettivamente. I clienti possono inoltre acquistare iPhone 12 pagando 28,70 euro al mese o 689 con l’opzione permuta. E iPhone 12 mini pagando 24,54 al mese o 589 con l’opzione permuta su apple.com, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.

iPhone 12 si può già preordinare a partire dalle ore 14 di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 mini è in preordine dalle 14:00 di venerdì 6 novembre e sarà disponibile da venerdì 13 novembre.

IPHONE 12 PRO E PRO MAX

Si parte dai colori, con il blu che si aggiunge a grigio siderale, all’argento e all’oro (che qualcuno sul web ribatteza Escobar Edition…). I due rispetto alle versione 11 si allargano e diventano 6.1 e 6.7 pollici, con luminosità fino a 1200 nits. I due modelli sfruttano al massimo la fotografia computazionale, sia nelle tre camere posteriori che in quella anteriore. E con il sensore laser Lidar utilizzano la fotografia tridimensionale per tutte le funzioni di Realtà aumentata.

Nella versione Pro Max ovviamente tutte le funzionalità delle camere sono al massimo livello, con sensori più larghi, zoom ottico 5x e un miglioramento dell’87% delle immagini in condizioni di scarsità di luce. Un sensore aggiusta la stabilizzazione permettendo, dicono quelli di Apple, video livello cinematografico. Una nuova funzionalità chiamata AppleProRaw combina la fotografia computazionale con il formato preferito dai fotografi. Mentre riguardo ai video per la prima volta è possibile la registrazione video Hdr su iPhone e si può editare direttamente in Dolby Vision dallo smartphone.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 128, 256 e 512 Gb a partire da 1189 e 1289 euro rispettivamente. I clienti possono inoltre acquistare iPhone 12 Pro pagando 37,45 euro al mese o 899 con l’opzione permuta. E iPhone 12 Pro Max pagando 41,20 al mese o 989 con l’opzione permuta su apple.com, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.

iPhone 12 Pro è già in preordine a partire dalle ore 14 di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 Pro Max si può preordinare a partire dalle ore 14 di venerdì 6 novembre, con disponibilità da venerdì 13 novembre.

(ITALPRESS/TraMe&Tech).