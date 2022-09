Appello del Rettore di Palermo “Più attenzione al Policlinico”

“Voglio lanciare a tutti i candidati alla presidenza della Regione l’appello di prendere a cuore la questione del Policlinico universitario, che ancora oggi purtroppo vedo considerato come un ospedale di provincia: la mancanza di attenzione in questi anni e le mancate azioni di governo hanno danneggiato la struttura. Se non riceveremo le dovute risposte nei prossimi mesi inizieremo un’azione di protesta quotidiana”. Così il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri. xd8/vbo/gtr