MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo singolo dei Meduza è la collaborazione tra il trio dei record e l’emergente Hayla – cantante nominata ai Grammy – in quello che promette essere il culmine esistenziale del match tra suoni elettronici e vocalità, “Another World”, fuori oggi venerdì 13 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Island Records (Universal).

“Another World” è un omaggio alle emozioni eteree e viscerali che la musica può suscitare. La fase iniziale del cantato si armonizza con i suoni guidando il ritmo del disco prima che la potente voce di Hayla attiri l’ascoltatore. I synth grintosi richiamano l’euforia dei dischi forgiati negli anni seminali della musica dance e si uniscono al marchio sonoro dei Meduza prima che Hayla e il beat si fondano verso “Another World”.

Il trio italiano ha collaborato con le punte di diamante della musica dance britannica, tra cui Poppy Baskcomb, Becky Hill e Clementine Douglas, con oltre un miliardo di streaming nei rispettivi dischi. “Another World” cerca di aumentare questi numeri con la sempre più emergente Hayla che eleva il paesaggio sonoro firmato Meduza con la sua voce potente e pluripremiata tra riconoscimenti globali e centinaia di milioni di stream.

“Volevamo che ‘Another World’ accompagnasse le persone in un viaggio, che fosse la colonna sonora dei loro sogni. Collaborare con Hayla è stato veramente speciale: ci ha davvero colpiti la potenza della sua voce e l’emozione che è riuscita a far trasparire fin dalla prima volta che ha cantato il ritornello. Abbiamo già suonato il brano davanti a un pubblico ed è stato fantastico, tutti hanno imparato subito le parole e cantato con gli occhi chiusi e le braccia al cielo” raccontano i Meduza.

“Another World” si chiede se l’amore sia frutto del destino sottolineando il legame invisibile che ci unisce attraverso lo spazio e il tempo. “Questa canzone parla delle persone che amiamo e di come siamo guidati a tornare l’uno dall’altro anche nei momenti più difficili” – aggiunge Hayla – “Lavorare con i Meduza è stato incredibile. La loro produzione, attorno alla melodia e al testo, eleva il pezzo su un pianeta mistico, con percorsi anthemici che trascinano l’ascoltatore nel loro mondo. Volevo creare un brano in cui ognuno potesse ritrovare sè stesso, la propria storia, e cantarla a squarciagola. Questa canzone è per tutti. Ora è vostra”.

foto: ufficio stampa Goigest

(ITALPRESS).