Anci Sicilia, Alvano “Su crisi finanziaria serve intervento nazionale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il 20 novembre saremo a Torino per l'assemblea congressuale nazionale. Verrà eletto il nuovo presidente e noi, a differenza del passato, abbiamo voluto giocare d'anticipo con un'Assemblea per capire cosa la Sicilia chiederà all'associazione e al nuovo presidente rispetto a quelle che sono battaglie che devono vedere coinvolto il livello nazionale. Ci sono alcuni interventi normativi sulla crisi finanziaria dei Comuni, sul personale, sulle altre emergenze per le quali occorre un intervento di carattere nazionale" Lo ha detto il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, a margine dell'assemblea dei soci a Palermo. (ITALPRESS). col3/gtr