VENEZIA (ITALPRESS) – Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sono buone e qualche linea di febbre gli consente comunque di portare avanti la sua attività istituzionale.Intanto sul fronte del bollettino quotidiano, sono 6650 i nuovi contagi resgitrati. Attualmente sono 51880 le persone in quarantena. 6 le vittime che salgono a 15521 da inizio pandemia. In crrscita anche i ricoveri ospedalieri per i pazienti problematici ma non gravi: sono 756 (+42), mentre in terapia intensiva salgono da 32 a 38.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).