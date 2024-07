PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come agli Europei e come avverrà quasi certamente nelle massime competizioni internazionali, ma anche nei migliori campionati nazionali, anche alle Olimpiadi, dove il torneo di calcio ha preso il via oggi e dove ancora una volta non ci sarà l’Italia, solo i capitani potranno avvicinarsi ai direttori di gara per chiedere spiegazioni in merito alle decisioni arbitrali. Una regola sperimentata con successo a Euro2024 e le cui linee guida, informa la Fifa, sono state trasmesse a tutte le selezioni partecipanti al torneo di Parigi2024. L’obiettivo è evitare le proteste ‘di gruppò contro gli arbitri che spesso vengono accerchiati dai calciatori. “Senza arbitri non c’è calcio. Proteggere gli ufficiali di gara e garantire che siano trattati con rispetto è fondamentale per il futuro del gioco. L’implementazione di misure come questa è fondamentale per mantenere lo spirito del calcio e salvaguardare coloro che ne rispettano le leggi”, il commento del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

“Si tratta di un passo importante che si fonda sull’idea generale di migliorare ulteriormente l’equità e il rispetto nel calcio, consentendo al contempo una linea aperta di dialogo tra l’arbitro e le squadre. Come abbiamo visto in passato, le misure che sono in difesa del calcio finiscono per essere accettate”, le parole del presidente del comitato arbitri Fifa, Pierluigi Collina.

