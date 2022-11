Anche a Palermo la terapia CAR-T, innovativa in campo onco-ematologico

A Palermo l'ospedale Cervello e la clinica Maddalena sono stati scelti come centri di alto profilo per somministrare le cure che “ingegnerizzano” i linfociti T per aiutare a combattere gravi forme di tumori del sangue. "Anche a Palermo oggi è possibile usufruire della terapia CAR-T", spiega Pino Toro, presidente nazionale Ail. xd9/vbo/gtr