Anche a New York è stata celebrata la festa della Repubblica Italiana

NEW YORK (ITALPRESS) - Anche a New York si è celebrata la festa della Repubblica italiana. Una festa in grande stile, a Manhattan nella sala "Glass House" con balcone sull'Hudson River. Un migliaio gli invitati, rappresentanti del mondo economico, culturale, artistico, dell’università, della comunità italo-americana di New York. Tra loro sindaco, Eric Adams, e gli attori Whoopy Goldberg e John Turturro, tutti ospiti del console generale Fabrizio Di Michele. abr/gsl