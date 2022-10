MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “E’ una partita da preparare soprattutto a livello mentale, perchè è normale essere concentrati al 100% in grandi sfide come il Clasico, ma poi è difficile avere la stessa attenzione nella gara successiva dopo aver speso molte energie fisiche e mentali. Sappiamo tutto questo e anche che domani ci sono in palio gli stessi tre punti che c’erano domenica”. Carlo Ancelotti sa che nella conferenza stampa della vigilia del match di domani contro l’Elche, ci sarà poco spazio da dedicare alla partita, ma ci tiene a richiamare l’attenzione del suo Real, reduce dalla vittoria sul Barça, ma anche da una notte di premi con Karim Benzema Pallone d’Oro. “Siamo tutti molto orgogliosi per Karim, ma anche per tutti gli altri nostri giocatori che hanno vinto riconoscimenti come Courtois o che sono arrivati in alto nella classifica del premio come Modric e Vinicius. Allo stesso tempo faccio i complimenti a tutti gli altri e anche al Manchester City, un club verso il quale abbiamo il massimo rispetto e che ha disputato una grande stagione”. Proprio i Citizens, un pò a sorpresa prima di conoscere i criteri di assegnazione, ha vinto il premio come miglior club dell’anno. Eppure la Champions l’ha vinta il Real…

“Non so quali siano i criteri per decidere le classifiche, ma credo non si parli di migliore squadra perchè allora deve vincere il Real che ha vinto la Champions, poi a livello di club non so cosa conti. Io posso dire che ho il massimo rispetto per il City e per il premio che gli è stato assegnato, è stato molto difficile batterli in semifinale, una questione di dettagli, hanno anche vinto la Premier, davvero grande rispetto per loro e per il riconoscimento che gli è stato dato…Noi abbiamo festeggiato a maggio”, dice ricordando la Champions. Poi si torna sul trionfo di Benzema. “Siamo molto felici, un pò l’abbiamo sentito anche nostro il suo trofeo. Ha detto che è orgoglioso di averlo vinto e ha ringraziato tutti i suoi compagni perchè come ha detto lui si tratta di un premio individuale, ma che arriva grazie all’aiuto della squadra. Karim ora si sente molto più leader nel gruppo, ha più responsabilità, tecnicamente è sempre lo stesso, le cose sono cambiate sul piano del peso all’interno dello spogliatoio”. Mbappè è arrivato soltanto 6°, magari un giorno potrebbe alzarlo lui al cielo il trofeo e come tesserato del Real Madrid.

“Non conosco il futuro – taglia corto Ancelotti -, ma come ho già detto lo scorso anno il futuro di questo club è già scritto con giocatori giovani del calibro di Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouamèni, Valverde, Militao…”. Mbappè sesto, Vinicius ottavo. “Giusto così”, dice Ancelotti che poi ancora una volta risponde a una domanda su uno dei suoi più grandi pregi come allenatore. “Io amico dei calciatori? Penso solo che le relazioni tra le persone siano molto importanti anche dal punto di vista professionale. Puoi ottenere da un giocatore il 100% con il lavoro, ma con i buoni rapporti magari un pò di più del massimo”.

