ROMA (ITALPRESS) – Anastacia, la voce inconfondibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, torna in Italia per un tour estivo che promette emozioni indimenticabili. Dopo il successo delle sue recenti produzioni, tra cui l’ultimo album “Our Songs” e la partecipazione al tour d’addio della leggenda tedesca Peter Maffay, la superstar americana sarà protagonista di cinque concerti esclusivi nelle location più suggestive del Bel Paese. Il 15 luglio al Festival del Vittoriale tener-a-mente a Gardone Riviera; il 16 luglio al Sequoie Music Park a Bologna; il

18 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta; il 19 luglio all’Arena del Mare Roma a Sabaudia e il 21 luglio all’Este Music Festival al Castello Carrarese ad Este. I biglietti saranno disponibili a partire da domani, Sabato 14 Dicembre, alle ore 11.00 su ticketone.it e dalessandroegalli.com.

foto: ufficio stampa D’Alessandro&Galli

(ITALPRESS).