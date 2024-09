Anasf, Giannini Guazzugli “Più attenzione al futuro della professione”

ROMA (ITALPRESS) - "Non vogliamo assolutamente buttare a mare tutto quello che in 40 anni questa associazione ha fatto: quello che noi proponiamo è dare continuità a ciò che di buono è stato fatto nel tempo, ma col proposito di renderlo più attuale e più attento al futuro della professione". A dirlo all'Italpress Gianfranco Giannini Guazzugli, consulente finanziario e candidato della lista Tradizione e Innovazione per le elezioni dell'Anasf, l'Associazione nazionale dei consulenti finanziari. ads/fsc/mrv