Amplifon chiude i primi 9 mesi con ricavi consolidati pari a 1.539,7 milioni, in crescita dell’11,6% a cambi correnti e del 9% a cambi costanti rispetto ai primi nove mesi del 2021. La performance è stata trainata da una crescita organica pari al 4,1%, superiore al mercato, e dalle acquisizioni per il 4,9%, principalmente per Bay Audio. L’Ebitda su base ricorrente è stato pari a 369,5 milioni, in crescita del 13,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Il margine sui ricavi su base ricorrente è stato pari al 24%, in aumento di 40 punti base rispetto ai primi nove mesi del 2021 grazie all’efficace controllo sui costi. L’Ebit si attesta a 191,3 milioni su base ricorrente, in aumento del 14,6% rispetto a 166,8 milioni registrati nei primi nove mesi del 2021 e l’incidenza sui ricavi è stata pari al 12,4%. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 119,6 milioni, in aumento del 13,7% rispetto a 105,1 milioni registrati nei primi nove mesi del 2021, grazie alla maggiore performance operativa e nonostante maggiori oneri relativi alla gestione finanziaria, pur essendo la quasi totalità del debito finanziario a tasso fisso. Il risultato netto as reported è di 115,5 milioni, con un tax rate che si attesta al 27,7%, in diminuzione rispetto al 28% registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Gli indicatori patrimoniali e finanziari continuano a dimostrare la solidità del Gruppo e la capacità di sostenere future opportunità di crescita. Nei primi nove mesi la società ha generato un free cash flow pari a 143 milioni e l’indebitamento finanziario netto si attesta a 882,1 milioni. Il patrimonio netto totale al 30 settembre è pari a 1.025,4 milioni, in aumento rispetto a 927,3 milioni al 31 dicembre 2021. Per Enrico Vita, Ceo di Amplifon, “i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2022 mostrano ancora una volta la nostra capacità di crescere più del mercato di riferimento e in tutte le principali aree geografiche, consolidando la leadership globale di Amplifon nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito. Abbiamo oggi un posizionamento ideale in termini di quote di mercato, qualità del servizio, capacità di innovazione e competenze per poter competere in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto come quello attuale e continuare a crescere e generare valore per i nostri stakeholder”. (ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Amplifon-

