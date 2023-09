FAVIGNANA (ITALPRESS) – La valorizzazione del mare è una delle attività svolte da Marevivo per l’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto AMPPA. Si tratta in particolare della realizzazione di laboratori e percorsi didattici rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie aventi come tematiche: le AMP, le specie protette e gli ecosistemi.

Tante le iniziative che vengono svolte negli istituti scolastici, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti attraverso un percorso formativo di crescita e sensibilizzazione sulle emergenze dell’ecosistema marino.

“La mia area marina protetta: cosa posso fare io per il mio territorio” è il nome del laboratorio, organizzato da Marevivo, che si è svolto il 18 settembre, a Favignana, coinvolgendo tre classi elementari.

Questo laboratorio ha l’obiettivo di far conoscere il territorio attraverso lo studio della storia, del patrimonio naturale e delle tradizioni legate alla pesca. Vengono spiegate anche le caratteristiche delle AMP, le azioni di tutela per la difesa del territorio ed è prevista l’uscita sul campo e la giornata ecologica.

Il 19 settembre, sempre a Favignana, presso l’Istituto Comprensivo “Antonino Rallo”, ha avuto luogo un laboratorio intitolato “Una Tavola blu”, che mira a far conoscere il mare ed imparare ad utilizzare le sue risorse in modo sostenibile. Gli incontri nell’isola proseguono, sempre con le scuole, il 20 e il 21 settembre, poi ancora il 25 settembre con la “visita sul territorio – porto e pulizia della spiaggia” e il 26 settembre un evento finale con una mostra.

