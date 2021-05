Amministrative, Salvini: “Lavoro per l’unità”

"Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso quello giusto per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa in piazza Città di Lombardia, a Milano. ban/gtr