Amministrative, Salvini: “Bisogna ripartire dalle periferie”

"Su Milano chiuderemo la campagna elettorale alle case popolari di Niguarda, non in centro, dobbiamo ripartire dalle periferie , ovvero dove la Sinistra ha fallito". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. col/pc/red