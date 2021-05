MILANO (ITALPRESS) – Di una possibile alleanza tra Pd e Movimento cinque stelle alle prossime elezioni amministrative “ne stiamo discutendo anche amichevolmente, però riteniamo che in questo momento sia meglio fare due proposte perchè in questi anni è stata anche diversa la proposta dell’idea di città”. La detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Quarto Oggiaro per partecipare all’iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da MM.”Dopodichè io sono stato fra i primi a dire di porre attenzione a quello che i cinque stelle facevano, sono stato fra i primi a dire che era giusto a livello di governo stare con i cinque stelle, però poi alla fine le realtà locali sono realtà locali. Io cercherò di interpretare al meglio le esigenze di Milano. Ripeto, con i cinque stelle ci parlo ma credo che ci sia d’accordo da una parte e dall’altra che è meglio portare ognuno la propria proposta per la città che è una proposta non in continuità perchè la pandemia ci ha portato a dover cambiare anche le nostre proposte – ha concluso – perciò secondo me va bene così”.

“Non so se Albertini ci può ripensare, mi sembrano delle parole abbastanza decise quelle di Albertini che, da quanto lo conosco credo che si sia espresso in questo modo, ha avuto tanto tempo per pensarci e credo abbia preso una decisione definitiva. Rimane il fatto che io faccio la mia parte, vado avanti per la mia strada e porto la proposta ai miei concittadini. Credo che mi debba preoccupare più del senso della mia proposta che del candidato rivale onestamente” ha aggiunto Sala.

(ITALPRESS).