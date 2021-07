Amministrative, Meloni “Bernardo mi ha fatto ottima impressione, Milano è contendibile”

"Luca Bernardo mi ha fatto un'ottima impressione, e' un profilo di grande serieta' e umanita', e da madre non posso che avere una passione per un pediatra. Sono certa che Milano sia contendibile". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, a margine di un'iniziativa a Milano, interpellata sulle candidature per le elezioni amministrative. fmo/fil