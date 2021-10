MILANO (ITALPRESS) – Grande successo per Giuseppe Sala che si conferma sindaco di Milano senza neppure dovere attendere il ballottaggio con il suo avversario del centrodestra LUca Bernardo.

“Quello che sta maturando a Milano è un evento quasi storico” ha detto Sala commentando i primi risultati elettorali. “I dati dicono che c’è astensionismo ma se questi numeri sono confermati vuol dire che ho preso 40-50 mila voti in più. Non si è astenuto chi crede in me e nell’idea di una città italiana ed europea che porta avanti un disegno preciso”.

“Penso che Salvini sia il responsabile principale del risultato del centrodestra, ha gestito lui il processo di scelta, è stato martellante a Milano nei suoi proclami. Ha detto che avrebbero stravinto, per dire a tre settimane dal voto che avrebbe stravinto l’impressione è che che non conosceva abbastanza bene la città” ha continuato Sala.

