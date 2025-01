America Week – Episodio 2

NEW YORK (ITALPRESS) - Nel secondo episodio di “America Week” - il nuovo appuntamento dell'Italpress che ogni settimana da New York propone notizie e analisi dagli Stati Uniti - Stefano Vaccara evidenzia che, mentre si prepara l'inauguration "miliardaria" a Washington del 20 gennaio per Donald Trump, alla Casa Bianca Joe Biden pronuncia un discorso d'addio in cui il vecchio presidente mette in guardia gli americani dai pericoli del complesso tecnologico industriale con un messaggio simile a quello del presidente Eisenhower. Intanto al Congresso si tengono le audizioni per vistare i nominati al governo della nuova amministrazione repubblicana, ma chi rischia di essere bocciato? Nonostante gli scandali Pete Hegseth riuscirà a diventare capo del Pentagono e sicuramente anche l'italoamericana Pam Bondi, la brillante ex avvocato di Trump, diventerà ministra della giustizia. Allora chi rischia? Forse Robert Kennedy jr alla Sanità e Tulsi Gabbard per la National Intelligence. x09/mgg/gsl