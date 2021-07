VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Molto attesa la “Notte Bianca della Biodiversità”, manifestazione organizzata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma e dedicata alla scoperta delle Riserve Naturali e delle specie animali notturne all’interno dei 28 Reparti Carabinieri Biodiversità, con un’apertura straordinaria in orario serale. Nella provincia di Vibo Valentia, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana ha previsto l’apertura della Riserva Naturale Biogenetica “Marchesale” il 29 luglio prossimo. L’appuntamento è nel Centro Visite “Villa Vittoria” a Mongiana, con i Carabinieri del Reparto e del Nucleo Biodiversità per una tranquilla passeggiata, in ampi spazi aperti, dove i “contatti ravvicinati” saranno quelli benefici con il mondo vegetale. Recenti e autorevoli ricerche hanno dimostrato che il valore economico delle aree naturali protette, considerandone gli effetti sulla “sola” salute mentale dei visitatori, ammonta a circa l’8% del Pil mondiale, che spinge a incrementare l’efficienza ed espandere le funzioni e i servizi ecosistemici delle aree naturali e protette nei confronti della salute umana, sia mentale che fisiologica.

Per parlare di Biodiversità, da scoprire e preservare, interverrà Carmen Gangale del Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico Unical. Altro momento in programma nella serata sarà la “Biodiversità nascosta nell’oscurità”: non solo piante, accendiamo una luce sulle “Falene delle Serre” a cura di Stefano Scalercio – Associazione Lepidotterologica Italiana (ALI). Oltre ad apprezzare gli utili effetti dell’immersione nella natura e scoprirne la preziosa complessità, complice il buio e il silenzio, sarà possibile percepire e osservare la presenza di animali notturni. Con Antonio Morabito di Legambiente Onlus, Responsabile nazionale Cites, Fauna e Benessere animale, emergeranno le voci della notte. Si tornerà “…a riveder le stelle”, una passeggiata virtuale nel nostro Sistema Solare, con la guida di Marica Canonico e Rosario Borrello dello Staff del Planetarium Pytagoras di Reggio Calabria.

