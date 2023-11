Amazon, Busnelli “Siamo una vetrina per il Made in Italy nel mondo”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo una vetrina per 5.500 aziende italiane in 11 paesi del mondo". Lo afferma Giorgio Busnelli, vicepresidente delle Categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa, presentando la Black Friday Fun House del gruppo, allestita a Milano. sat/gsl