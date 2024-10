Amato “I vaccini antinfluenzali sono sicuri”

PALERMO (ITALPRESS) - "Con i vaccini antinfluenzali si prevengono altre malattie che costringono le persone a rimanere a letto e che, nei casi dei soggetti più fragili e anziani, possono portare anche al decesso". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato, a margine dell'inaugurazione della campagna antinfluenzale, a Villa Magnisi, sede dell'Omceo. Amato si è sottoposto al vaccino antinfluenzale. "È altrettanto vero che nel recente passato, dopo le varie diatribe sui vaccini per il Covid, c'è stata in una parte della popolazione e anche da parte di alcuni medici un po' di riluttanza verso la vaccinazione: bisogna far capire che i vaccini antinfluenzali sono sicuri, ci possono essere reazioni avverse ma dal momento che si conoscono si può facilmente intervenire", ha sottolineato. xd8/vbo/gtr