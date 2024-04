Amata “Volo diretto Palermo-New York sta suscitando grande interesse”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo qui per presentare il volo diretto Palermo - New York. Già abbiamo notato un grande interesse". Lo ha detto l'assessore al Turismo della Regione siciliana, Elvira Amata, a margine della presentazione al Consolato italiano a New York del volo diretto Palermo-New York della compagnia aerea Neos che prenderà il via dal 9 giugno. "Negli ultimi anni, in particolare nel 2023 - sottolinea l'Assessore regionale -, il numero dei turisti americani è raddoppiato. Abbiamo avuto un aumento di circa il 50% un pò su tutto il territorio della Sicilia, in particolare su alcuni centri dell'isola, come Agrigento e Taormina. Promuovendo un volo diretto questo incremento immaginiamo possa aumentare notevolmente". col/vbo/gtr