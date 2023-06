Amadori Food partner di RiminiWellness 2023

Diffondere la cultura del benessere attraverso un’alimentazione varia e bilanciata, che ha tra i suoi pilastri le proteine di qualità: questo è il messaggio che lancia Amadori in occasione di RiminiWellness 2023. L’azienda, fra i leader in Italia nel settore agroalimentare, partecipa per la prima volta all’evento internazionale dedicato al wellness in qualità di Food Partner in esclusiva per le carni bianche e con i nuovi prodotti plant-based. abr/gtr