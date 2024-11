MILANO (ITALPRESS) – Da mercoledì 6 novembre arriva in prima serata sul Nove “La Corrida”, lo storico programma della tv italiana, il papà di tutti i talent show, che fu ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. A condurlo dagli studi di Milano, con il suo stile inimitabile, Amadeus, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis.

In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia e Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia. Già, perchè le persone che di settimana in settimana saliranno sul palco saranno rigorosamente non famose e pronte a mettersi in gioco davanti a degli spettatori poco clementi… E difatti grande importanza all’interno de “La Corrida” lo avrà appunto il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del “più acclamato”.

-foto ufficio stampa NOVE –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]