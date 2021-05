ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la collaborazione tra AMA e Retake Roma, in virtù del protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno tra la municipalizzata capitolina per l’ambiente e l’organizzazione di volontariato impegnata nella lotta contro il degrado e nella valorizzazione dei beni comuni.

Sabato 15 maggio, a partire dalle ore 9, un evento di sensibilizzazione al decoro e alla corretta raccolta dei rifiuti in piazza San Giovanni Battista de La Salle (Municipio XIII) durante il quale verrà lanciata una sfida per la raccolta e il riuso creativo dei rifiuti: i materiali raccolti, ovvero carta, cartone, plastica e vetro, verranno infatti utilizzati per dare vita ad una composizione artistica che ogni partecipante potrà fotografare nei più diversi contesti ambientali: mare, montagna, parchi, scuole, uffici. Le foto delle composizioni realizzate saranno poi inviate via mail a challange@retakeroma.org dove saranno raccolte dai volontari dell’associazione per essere postate sul sito con l’hashtag #lartediraccogliere. L’appuntamento di metà maggio darà il via a una vera e propria sfida che durerà fino al 3 ottobre, al termine della quale sarà premiata l’opera che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il calendario degli eventi sarà costantemente aggiornato sulla pagina Facebook di Retake Roma e sul sito aziendale di AMA www.amaroma.it Al lancio dell’iniziativa l’amministratore unico di AMA Stefano Zaghis, la vicepresidente di RETAKE Paola Carra e l’assessore all’ambiente del municipio XIII, Emanuele Penna.

(ITALPRESS).