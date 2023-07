Alù “Ford in prima linea nella roadmap per la sostenibilità”

“Ford ha sposato pienamente la roadmap stabilita per la transizione green in Europa". Lo afferma Marco Alù, direttore delle Relazioni esterne di Ford Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. mrv/sat/gsl