ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, Alpitour SpA annuncia il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. Questo importante riconoscimento rappresenta un tassello aggiuntivo a conferma dell’impegno di Alpitour World verso le persone, poste al centro delle proprie politiche di sviluppo, come già avvenuto con la firma del contratto integrativo aziendale (CIA) da parte di Alpitour SpA e la recente campagna di gruppo di Employer Branding. Un’ulteriore spinta all’innovazione e al cambiamento culturale che assume una particolare rilevanza in Alpitour S.p.A., dove il 73% della popolazione aziendale è rappresentata da persone di genere femminile e il 49% delle posizioni di responsabilità è occupato da donne. Il nuovo traguardo si inserisce nell’ambito della dimensione Social della strategia ESG intrapresa, ed in particolare tra i temi della Diversity & Inclusion, riconoscendo la capacità di aver adottato negli anni misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro sostenibile e inclusivo. In quest’ottica “Alpitour. Equal not less” è il key message individuato per valorizzare tutte le attività D&I intraprese e che verranno via via messe in campo per favorire il continuo sviluppo di iniziative volte a promuovere una crescente attenzione verso le persone, i loro diritti e la diversity.

“Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza. La responsabilità sociale e l’impegno per la parità di genere sono parte integrante della mission aziendale” – afferma Christian Catiello, Direttore Organizzazione di Alpitour World – “Il conseguimento della certificazione non rappresenta per noi un traguardo, ma un ulteriore passo verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Un processo che richiede un impegno costante da parte di tutto il nostro personale e che ci stimola al miglioramento continuo e alla definizione di nuovi obiettivi, attraverso una strategia a lungo termine basata sul rispetto reciproco e la parità di trattamento”. La certificazione, rilasciata da DNV, si basa sulla valutazione dei requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125, di interviste ai e alle dipendenti e un processo di valutazione delle performance aziendali rispetto a 33 indicatori chiave, di natura qualitativa e quantitativa, raggruppati in specifiche aree tematiche, volti a valutare e rendicontare le performance dei processi HR e della governance aziendale, della cultura e strategia aziendale sulla parità di genere, delle opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, dell’equità remunerativa e la tutela alla genitorialità, nonchè la conciliazione vita-lavoro.

Per rafforzare ulteriormente questo impegno, Alpitour SpA ha costituito un Comitato Guida, composto da membri di diverse funzioni, che insieme alla Direzione aziendale ha redatto un manuale di comunicazione inclusiva, per garantire che tutti adottino un linguaggio rispettoso e non discriminatorio. Inoltre, è stata definita la “Policy di Gestione Risorse Umane-Parità di Genere” che delinea i principi e le linee guida che specificano l’impegno nei confronti dei temi relativi alla parità di genere, la valorizzazione delle diversità e l’empowerment femminile, anche in riferimento al Codice Etico e a quello di Condotta adottati dall’azienda. L’attuazione di questa policy prevede una serie di iniziative e azioni concrete su cui Alpitour S.p.A. sta lavorando, tra cui la redazione di una Procedura Abusi, Molestie e Violenza sul lavoro, già comunicata a tutto il personale, il miglioramento delle politiche di congedo per genitori, attività formative per favorire il rientro al lavoro post-maternità e workshop sulla consapevolezza dei bias di genere.

All’interno di questo percorso si inserisce anche l’avvio della richiesta di adesione a Valore D, l’associazione con cui Alpitour SpA si impegna a promuovere l’inclusione come fattore competitivo per la crescita, nella convinzione che un ambiente di lavoro in linea con questo principio non solo migliori il benessere organizzativo, ma favorisca anche lo sviluppo individuale e professionale di ciascuna persona. Oltre all’UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, Alpitour SpA ha recentemente conseguito la certificazione ISO/IEC 27001:2022 che definisce i requisiti per l’implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione e salvaguardia delle informazioni sensibili presenti nel database aziendale. Ciò ha consentito di rafforzare ulteriormente la Governance aziendale a testimonianza dell’impegno nel raggiungere i più elevati standard di sicurezza informatica e garantire un trattamento etico dei dati.

– Foto ufficio stampa Alpitour –

(ITALPRESS).