MILANO (ITALPRESS) – “T.O.P. Summer 2k22” è il nuovo roadshow della Divisione Tour Operating di Alpitour World: ha preso avvio il 21 febbraio e si articola in 30 tappe lungo tutta l’Italia. È la quarta iniziativa dall’inizio di novembre dopo il roadshow invernale “In Presenza”, un roadshow dedicato alle agenzie di viaggio specializzate sui gruppi e la partecipazione ad eventi organizzati con altri Operatori.

“T.O.P. Summer 2K22” vuole essere una manifestazione di progressivo ritorno alla normalità, un momento di contatto, condivisione e scambio per illustrare le novità estive del gruppo e raccogliere indicazioni propositive dal Trade. “T.O.P.” è l’acronimo che racchiude i principali focus del Tour Operating per la prossima estate, Trevolotion, Omnicanalità e Programmazioni, appunto.

Saranno mostrati i risultati di una stagione invernale che ha evidenziato una decisa progressione dei volumi per Alpitour World e che, complici le festività di Pasqua e i ponti di primavera, vede ancora il Gruppo attivo nell’allargamento delle programmazioni aeree su tutte le destinazioni ad oggi raggiungibili. Verranno poi riprese le novità di “Trevolution” in ottica estiva e condivise le novità sul progetto “TWIN”, obiettivo principale di quest’anno, che mira a portare sempre più Clienti in Agenzia di Viaggi. Grande spazio sarà inoltre riservato alle promozioni in essere sui prodotti mainstream, Specialties e Seamless per poi concentrarsi sulle novità di prodotto e le nuove strutture in programmazione.

Alessandro Seghi, Direttore Commerciale della divisione Tour Operating commenta: “La continua evoluzione delle vendite invernali, unitamente ad una prima fase di partenza di quelle estive, meritano l’anticipazione del nostro roadshow, inizialmente previsto per la fine di marzo. Abbiamo voglia di raccontare, dal vivo, le grandi novità su cui hanno lavorato le direzioni del commerciale, digital, marketing e prodotto per affrontare i prossimi mesi coerentemente alla strategia di medio e lungo periodo. Trevolution, omnicanalità, promozioni, programmazioni aeree e novità di prodotto saranno i punti focali dei nostri incontri e daranno il via ad una stagione che, siamo sicuri, potrà darci nuove soddisfazioni insieme alle agenzie di viaggio con cui collaboriamo”.

