SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Fernando Alonso è il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio del Brasile, in cui i piloti hanno dato priorità a provare il passo gara invece di cercare il tempo sul giro secco. Lo spagnolo della Alpine ferma il crono in 1’11”238 e si mette davanti a tutti. Alle sue spalle il leader del Mondiale Max Verstappen (+0”864), al volante della Red Bull, mentre Valtteri Bottas (Mercedes) è terzo a +1.117. Completano la Top 5 Esteban Ocon (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes), davanti a Sergio Perez (Red Bull) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Ecco quindi le due Ferrari, con Carlos Sainz ottavo e Charles Leclerc nono. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) chiude la Top 10. Alle 20.30 monoposto di nuovo in pista per la Sprint Race.

(ITALPRESS).