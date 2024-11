Alongi “Mettiamo ordine sulla raccolta differenziata a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La raccolta differenziata nel centro storico, che finora veniva fatta a metà, permetterà di evitare la migrazione dei rifiuti: oggi accade troppo spesso nel centro storico un'emigrazione da una strada all'altra, finalmente mettiamo ordine su un disordine del passato. L’obiettivo è raggiungere altri 200 mila cittadini entro aprile: per adesso il servizio è partito per i primi 30 mila, con l'altro step di gennaio ne partiranno altri 25-30 mila ed entro fine aprile dovremmo riuscire a far partire tutta la raccolta differenziata nell'area dei 200 mila abitanti". Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine di un incontro presso la Rap per presentare le nuove iniziative imminenti per il recupero dei rifiuti in città. xd8/vbo/gtr