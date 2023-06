TORINO (ITALPRESS) – PerMicro e Fiaip, anche in collaborazione con Auxilia Finance S.p.A, annunciano un’iniziativa di sostegno agli agenti immobiliari, associati della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, dei territori della Romagna colpiti dall’alluvione, dedicando loro un prodotto “per affrontare le prime spese per l’emergenza”, come spiega Benigno Imbriano, amministratore delegato di PerMicro. Secondo una prima stima, si legge in una nota, il computo totale dei danni causati dall’alluvione in Emilia Romagna sarebbe compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro. L’emergenza riguarda innanzitutto le abitazioni e le attività commerciali, che una volta liberate dal fango saranno oggetto delle verifiche necessarie a capire quali edifici avranno resistito, quali dovranno essere abbattuti e quali sanati. Grande preoccupazione, destano anche “i danni ambientali causati dalle frane, quelli alle strade, che in molti casi dovranno essere completamente riprogettate, e quelli all’agricoltura: sarebbero tra i 10 e i 15 milioni le piante da frutto e gli alberi da estirpare poiché definitivamente compromessi”. PerMicro, intermediario finanziario specializzato in microcredito e Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, da dicembre 2020 portano avanti un’intesa per Favorire l’accesso al credito e per affrontare situazioni di emergenza abitativa o di necessità per spese legate all’acquisto o locazione di immobili per uso abitativo o commerciale. “L’Auxilia Point di Cesena è a disposizione per incontrare i titolari delle agenzie immobiliari delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna interessati all’iniziativa. Come Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – afferma in una nota Gian Battista Baccarini, presidente Nazionale Fiaip – ci sentiamo in prima linea di fianco ai colleghi colpiti dall’alluvione e desideriamo fornire tutto il supporto necessario per superare questo momento di emergenza”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).