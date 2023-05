Alluvione in Emilia Romagna, riaprono tutte le corsie delle autostrade

Alluvione in Emilia Romagna, riaprono tutte le corsie delle autostrade

Sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l’Italia in Emilia Romagna, colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all’alba di oggi anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì.



sat/gtr

(fonte: Autostrade per l'Italia)