Alluvione Emilia Romagna, salvataggi ed evacuazioni in gommone

In un video della Guardia Costiera i sorvoli sulle aree alluvionate dell’aereo ATR 42 e gli interventi dei Nuclei subacquei che - in concorso con i Vigili del Fuoco - contribuiscono ad evacuare la popolazione in pericolo per l'alluvione in Emilia Romagna.



sat/gtr (fonte video: Guardia Costiera)