Alluminio, l’Ue apre un’indagine sul dumping cinese

La Commissione Europea ha avviato un'indagine su presunte importazioni in dumping di prodotti in alluminio dalla Cina. L'indagine accerterà se barre, profilati, cavi e tubi prodotti in Cina sono venduti nell'Unione Europea sottocosto e se le importazioni hanno causato un danno all'industria del Vecchio Continente. abr/