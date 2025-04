All’ospedale Cervello di Palermo regalate uova di Pasqua ai ricoverati

PALERMO (ITALPRESS) – Una ventata di solidarietà e allegria stamattina all’ospedale “Cervello” di Palermo, dove in occasione della Pasqua sono state donate uova di cioccolato ai pazienti di alcuni reparti.

In particolare, il direttore generale dell’Azienda Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, insieme ai direttori sanitario e amministrativo, Maria Lucia Furnari e Luigi Guadagnino, ha consegnato le uova di cioccolato, donate al reparto di Oncoematologia dall’Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, agli ammalati che si trovano al momento ricoverati.

Alla consegna dei doni pasquali erano presenti il direttore dell’Unità di Oncoematologia, Caterina Patti, il responsabile dell’Unità Trapianti di midollo, Luca Castagna, il presidente nazionale Ail, Giuseppe Toro. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con Ail, sottolinea il forte, continuo, impegno dell’associazione e dei suoi volontari nell’assistenza costante e nel sostegno verso i pazienti ematologici.

Sempre stamattina, anche i piccoli pazienti del reparto di Pediatria diretto da Nicola Cassata, hanno ricevuto le uova di cioccolato donate dall’agenzia “Immobiliare BeHome”, dal ritrovo letterario “Gattopardo Coffee Book” e dall’Istituto “Linus Garden2”, in occasione della Pasqua. La consegna delle uova ha rappresentato un momento di grande emozione e felicità per i bambini, che hanno potuto allontanare, anche solo per un attimo, la loro condizione di malattia e godersi la festa di Pasqua.

– foto ufficio stampa Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo –

(ITALPRESS)