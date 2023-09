Alle Pmi italiane mancano esperti doganali, un Master li forma

GENOVA (ITALPRESS) - Alle Pmi mancano le figure professionali capaci di districarsi tra divieti di importazione, dazi doganali, accordi di libero scambio e altre questioni che possono migliorare l’export italiano, il cui valore nel 2022 ha superato i 625 miliardi di euro. Per formare queste nuove professionalità nel 2020 è nato il primo Master in "Commercio Internazionale e Dogane" riconosciuto dall’Agenzia dei Monopoli e delle dogane e organizzato da ARcom Formazione in collaborazione con Assocad, l'Associazione nazionale dei Centri di Assistenza Doganale. col/xa8/fsc/gtr