TORINO (ITALPRESS) – Tutto deciso anche nel secondo girone delle Atp Finals, in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Nel primo match della giornata Carlos Alcaraz, numero due del mondo, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero tre del ranking internazionale, con un duplice 6-4. “Sono molto contento per aver fatto una grande partita contro Medvedev e per aver vinto, ottenendo il pass per le semifinali in queste mie prime Atp Finals”, ha detto Alcaraz, dopo il successo odierno.

Alla luce di questo risultato sarà ininfluente la partita di questa sera fra il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev. Sono già matematicamente qualificati per le semifinali, infatti, Alcaraz, come primo del girone, e Medvedev, come secondo. Le semifinali di domani saranno, quindi, queste: da una parte l’azzurro Jannik Sinner sfiderà il russo; dall’altra il serbo Novak Djokovic affronterà lo spagnolo.

In campo, dunque, ci saranno i primi quattro giocatori della classifica internazionale. Il numero uno del mondo opposto al numero due, ovvero Djokovic contro Alcaraz, e il terzo del ranking Atp contro il quarto, ovvero Medvedev contro Sinner. Nei “precedenti” è in parità, 2-2, la situazione fra Alcaraz e Djokovic; mentre Medvedev conduce su Sinner per 6-2, con l’azzurro che ha vinto però le ultime due sfide, ovvero le recenti finali di Pechino e di Vienna.

L’azzurro, intanto, nel pomeriggio si è allenato al Pala Alpitour. E’ apparso sorridente e in buona forma: superate le fatiche di ieri sera e soprattutto scongiurato il rischio di problemi alla schiena, che avevano “messo in allarme” diversi tifosi del tennista italiano proprio nel corso del match contro il danese Holger Rune.

