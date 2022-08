Aliscafo contro il molo San Vincenzo al porto di Napoli

Incidente al porto di Napoli. Un aliscafo diretto ad Ischia, per cause in via di accertamento, è finito contro il molo San Vincenzo poco dopo la partenza. Secondo le prime informazioni alcuni passeggeri sono rimasti feriti ma nessuno sarebbe grave. xh6/pc/gsl