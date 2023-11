Alfasigma cresce negli Usa, acquisita Intercept Pharmaceuticals

BOLOGNA (ITALPRESS) - Alfasigma ha completato, attraverso la società controllata Interstellar, l'offerta pubblica di acquisto di Intercept Pharmaceuticals a un prezzo di 19 dollari per azione. Con questa transazione Alfasigma - società tra i principali player dell’industria farmaceutica in Italia - aggiunge al suo portafoglio Ocaliva, l'unico trattamento di seconda linea approvato dalla Food and Drug Administration per i pazienti con colangite biliare primitiva, una malattia autoimmune progressiva che colpisce il fegato. "Questa operazione consente di rafforzare la nostra presenza nel mercato statunitense, che è particolarmente strategico", commenta Stefano Golinelli, presidente di Alfasigma, parlando di "un'importante opportunità per entrambe le società". Per Francesco Balestrieri, CEO della multinazionale, l'accordo rappresenta "un progresso significativo nel piano di crescita internazionale di Alfasigma". "Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri colleghi di Intercept per fornire opzioni terapeutiche innovative ed efficaci ai pazienti affetti da gravi malattie del fegato". fsc/gtr