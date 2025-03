Alex Ferrari primo leader del Pirelli Star Rally4 Top 2025

MILANO (ITALPRESS) – Visto quanto accaduto in Garfagnana al Rally del Ciocco nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, non c’è dubbio che la stagione 2025 sarà combattutissima e con i piloti del Pirelli Star Rally4 Top protagonisti anche nella lotta per il titolo italiano per le vetture a due ruote motrici. Basta una occhiata alle classifiche per averne la conferma. Al via dell’ultima prova speciale erano addirittura quattro i piloti racchiusi in appena 7″ con i “pirelliani” Alex Ferrari e Christopher Lucchesi davanti a tutti. Peccato che il conclusivo passaggio sulla prova di Careggine sia stato condizionato dall’uscita di Lucchesi mentre Ferrari ha badato innanzitutto a garantirsi il successo ai fini del Pirelli Star Rally4. Per il pilota emiliano un risultato al di là delle sue aspettative e che ne conferma i grandi progressi fatti nel corso della scorsa stagione.

In una gara resa difficilissima da pioggia e nuvole basse e ricca di tanti i colpi di scena, molto promettente anche la prestazione di Simone Di Giovanni, al debutto con la Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli, e fra i cinque grandi protagonisti del rally al volante delle due ruote motrici. Sfortunato invece l’esordio del ventenne laziale Francesco Dei Ceci, subito brillantissimo e in lotta serrata con gli altri tre, ma poi condizionato nella seconda tappa dalla penalità dovuta al ritiro verso l’epilogo della prima.

Da segnalare anche il successo di classe di Andrea Simonetti (Renault Clio) davanti alla vettura gemella dell’altro trofeista Massimo Salotti. Il Rally Internazionale del Ciocco, che ha visto i piloti Pirelli occupare l’intero podio finale con Basso, Crugnola e Avbelj e 14 delle prime 15 posizioni assolute, aveva in coda la gara nazionale valevole anche per il Trofeo Pirelli Accademia. In questa classifica da segnalare il grande risultato ottenuto da Leonardo Della Nina, quarto assoluto oltre che vincitore della propria categoria con una Renault Clio Rally5. Successo di categoria anche per Riccardo Tommi (Peugeot 208 R2) e secondo posto per Claudio Fanucchi (Peugeot 208 Rally4). Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top, il Rally Regione Piemonte in programma ad Alba fra tre settimane.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).